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المصرية للاتصالات تعتمد تعيين بكر البيومي بعضوية مجلس الإدارة

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:19 ص
المصرية للاتصالات تعتمد تعيين بكر البيومي بعضوية مجلس الإدارة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، وتم خلاله إحاطة المجلس بكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن تعيين اللواء أركان حرب بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي عضواً بالمجلس، خلفاً للواء أركان حرب طارق محمد عبد الله الظاهر، كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة المراجعة وضمت كلا من محمد كمال الدين بركات رئيساً للجنة، بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي، محمد سعيد محمد سلطان أعضاء باللجنة.
 
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت أهم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول 2020 و بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7% كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
واستقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قدره 33% مدفوعا بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.
 
وبلغ الربح التشغيلي 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والتي محت أثر الزيادة في مصروف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 38% مقارنة بنفس المدة من العام السابق نتيجة لخطة العمل المكثفة الخاصة بتطوير البنية التحتية.

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