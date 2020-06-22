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المشدد 7 سنوات للاعب كرة قدم نشر صور خادشة للحياء لفتاة بالشرقية

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:36 م
المشدد 7 سنوات للاعب كرة قدم نشر صور خادشة للحياء لفتاة بالشرقية المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية فى جلستها المنعقدة اليوم لاعب كرة قدم بنادى وادى دجلة بالسجن المشدد 7 سنوات، لقيامه بالتعدى على الحياة الخاصة لفتاة بمدينة بلبيس ونشر صور خاصة بها خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 1439 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 60 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من "غ.س" 19 سنة مقيمة دائرة مركز بلبيس، تتهم فيه "ع.ج" 22 سنة لاعب كرة قدم بنادى وادى دجلة، مقيم بندر بلبيس، بالتعدى على حياتها الخاصة وتهديدها بصور خادشة للحياء، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لنشر صور خادشة للحياء خاصة بها وتهديدها بمحادثات بينهما لابتزازها وقدمت صور المحادثات بينهما.

وتوصلت تحريات الرائد محمد النادى معاون مباحث بلبيس، والمقدم رائد ربيع، وكيل فرع البحث الجنائى فرع الجنوب، إلى صحة الواقعة، وتمت إحالة المتهم من قبل محمد أبو الليل وكيل النيابة العامة بنيابات جنوب الزقازيق، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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