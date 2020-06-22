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المرور : تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى سيارات أعلى طريق جسر السويس

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:17 ص
المرور : تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى سيارات أعلى طريق جسر السويس تحويلات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأت صباح اليوم الإدارة العامة لمرور القاهرة ، فى إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ كوبرى سيارات أعلى طريق جسر السويس، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ كوبرى سيارات أعلى الطريق وسط انشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.
 
وتم غلق محور جسر السويس بالوصلة من تقاطعه مع شارع كوبرى القبه وحتى ميدان بن سندر ، وذلك إعتباراً من اليوم الإثنين 22 يونيو طوال مده تنفيذ الأعمال، والتى تتطلب إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى :--
 
أولا: محور جسر السويس :
-القادم من مناطق الألف مسكن تجاه ميدان روكسى يسلك يميناً شارع القبة والدوران والعودة من ميدان الطاهرة تجاه مناطق روكسى ومصر الجديدة .
 
-القادم من مناطق الألف مسكن تجاه إمتداد جسر السويس (قاطنى منطقة الغلق) يسلك يميناً شارع القبة والدوران والعودة من أسفل كوبرى الطاهرة فيميناً شارع بن سندر فيساراً من ميدان بن سندر تجاه شارع طومان باى فالشوارع الجانبية تجاه إمتداد محور جسر السويس .
-القادم من مناطق الألف مسكن تجاه العباسية يسلك يميناً شارع القبة والدوران والعودة من أسفل كوبرى الطاهرة فيميناً شارع بن سندر وإستكمالاً بشارع المقريزى وصولاً لشارع الخليفة المأمون فمناطق العباسية .
 
ثانياً: شارع القبة :
-القادم من كوبرى الطاهرة تجاه العباسية يسلك يميناً شارع بن سندر وإستكمالاً بشارع المقريزى وصولاً لشارع الخليفة المأمون فمناطق العباسية .
-القادم من كوبرى الطاهرة تجاه مناطق الألف مسكن يسلك شارع القبة فيميناً شارع السيل فيساراً شارع الخليفة المأمون فميدان روكسى وإستكمالاً شارع الحجاز فالدوران والعودة ما بعد كوبرى المحكمة فيميناً شارع أبو بكر الصديق فمناطق جسر السويس .
 

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