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المحامون يواجهون أردوغان بمسيرات أمام قصر العدل احتجاجًا على مشروع تنظيم نقاباتهم.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:30 م
المحامون يواجهون أردوغان بمسيرات أمام قصر العدل احتجاجًا على مشروع تنظيم نقاباتهم.. صور احتجاجات المحاميين أمام قصر العدل
رويترز

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نظم عدد من المحاميين فى تركيا ، وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، أمام قصر العدل بمدينة اسطنبول، للتتظاهر ضد ممارسات الشرطة التركية ضدهم، و ضد إيقاف الشرطة لكبار المحامين الذين يسيرون إلى العاصمة أنقرة احتجاجًا على مشروع قانون ينظم تنظيم نقابات المحامين. 
 
احتجاجا المحاميين أمام قصر العدل
احتجاجات المحاميين أمام قصر العدل
 
وكانت الشرطة التركية، قد تصدت لمسيرة شارك فيها عشرات المحامين الكبار، وهى فى طريقها إلى العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون يتحكم فى تنظيم نقابات المحامين يقولون إنه يهدف بإسكات المنتقدين للحكومة.
 
تظاهر المحاميين الأتراك أما قصر العدل ضد اردوغان
تظاهر المحاميين الأتراك أمام قصر العدل ضد أردوغان
 
واقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان، تغييرات فى نظام الانتخاب بالنقابات يقول إنها ستجعله أكثر ديمقراطية وسيزيد من تمثيل المدن الأصغر.
 
تظاهر المحاميين فى تركيا أمام قصر العدل
تظاهر المحاميين فى تركيا أمام قصر العدل
 
لكن المحامين المشاركين فى المسيرة، يقولون إن الإجراء سيمهد الطريق لتشكيل نقابات مقربة من الحكومة، وتوجه معظم نقابات المحامين بتركيا، انتقادات شديدة للحكومة وسجلها فى مجال حقوق الإنسان، وتقول إن النظام القضائى انزلق إلى الفوضى نتيجة سجن محامين، وتكميم الدفاع وتدمير الثقة فى القضاة والادعاء.
 
وقفة المحاميين الأتراك امام قصر العدل فى اسطنبول
وقفة المحاميين الأتراك أمام قصر العدل فى اسطنبول
 
وأوقفت الشرطة المسيرة، اليوم الاثنين، بوضع متاريس على طريق سريعة مؤدية للمدينة، وأظهرت لقطات مصورة الشرطة وهى تتصدى وتدفع رؤساء النقابات.
 
وقال أرينج ساكان رئيس نقابة المحامين فى أنقرة، فى تصريح للصحفيين، "تم إيقاف مسيرتنا نحو عاصمة هذا البلاد دون أسباب وهذا غير قانونى بالمرة".
 
وأضاف، "هذا يوم أسود فى تركيا، بسبب منع المحامين بالعنف من السير نحو العاصمة"، وبدأ المحامون اعتصاما عقب وقف المسيرة.
 

تركيا

الشرطه التركيه

اردوغان

حزب العداله و التنميه

محاميين تركيا

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