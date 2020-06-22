اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المبعوث الأممى يحث أطراف النزاع فى اليمن على وقف التصعيد العسكرى

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:11 ص
المبعوث الأممى يحث أطراف النزاع فى اليمن على وقف التصعيد العسكرى مارتن جريفيث المبعوث الأممى إلى اليمن
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حث المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، أطراف النزاع اليمنى على وقف التصعيد العسكرى فى البلاد، مشيرا إلى أنه يتعارض مع روح المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار جريفيث فى بيان له، إلى أن "التصعيد العسكرى يتعارض وجهود الأمم المتحدة، التى تهدف الى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار فى كافة أرجاء اليمن".

وأكد على ضرورة إعطاء فرصة للسلام والاستمرار فى الانخراط بشكل بناء فى الجهود الأممية الرامية إلى التخفيف من معاناة اليمنيين، وخصوصا فى ظل تفشى فيروس كورونا فى العالم.

وأعرب عن أمله فى أن تعدل هذه الأطراف عن الاستمرار فى الإصرار على كسب مزيد من المناطق بالقوة، الأمر الذى لا يؤدى إلا إلى المزيد من العنف والمعاناة.

وقال: "لا مبرر للتصعيد العسكري، وهو يتعارض مع آمال اليمنيين فى تحقيق السلام، ويجعل النضال اليومى من أجل البقاء فى اليمن أكثر صعوبة".

ودعا جريفيث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى إلى تطبيق اتفاق الرياض بسرعة، معربا عن قلقه لما يحدث فى سقطرى والسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة.

 

 


المبعوث الأممى

اليمن

أخبار اليمن

وقف التصعيد العسكرى

العنف في اليمن

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جريفيث: ليس هناك وقت أفضل من الآن لتلتزم الأطراف بإسكات البنادق فى اليمن

الخميس، 16 أبريل 2020 05:12 م

جريفيث يدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى تنفيذ الاتفاق تبادل الأسرى

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:00 ص

المبعوث الأممى باليمن: متفائل بإنهاء الحرب خلال العام الجارى.. مارتن جريفيث: اتفاق الرياض ومساهمة السعودية لهما دور رئيسى فى تحسن الأوضاع باليمن.. وتأثيرات الحرب الجوية فى اليمن انخفضت بنسبة 80%

السبت، 18 يناير 2020 07:00 م

جريفيث: انهيار اتفاق الرياض سيكون ضربة مدمرة لليمن

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بعد موافقة البرلمان النهائية... اعرف أبرز ما جاء بتعديلات قانون الأمراض المعدية

بعد موافقة البرلمان النهائية... اعرف أبرز ما جاء بتعديلات قانون الأمراض المعدية

اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش"

اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش"

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة