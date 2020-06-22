وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، بواقع 4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية ورحلة واحدة لشركة اير كايرو.



وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 550 من العالقين المصريين في الكويت، الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.