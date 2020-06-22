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الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى عودة رفات القديس مارمرقس لمصر

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:13 ص
الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى عودة رفات القديس مارمرقس لمصر الانبا بافلي وكنيسة مارمرقس
سارة علام

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تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بعشية تذكار استلام جسد الشهيد مارمرقس، وكذلك ظهور جسد القديس مارمينا. وذكر القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إنه فى مثل هذا اليوم من سنة 1684 ش وفى حبرية البابا كيرلس السادس البابا 116، تسلم الوفد الرسمى رفات القديس العظيم مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك الأول للكرازة المرقسية من يد البابا بولس السادس بابا روما فى القصر البابوى بمدينة الفاتيكان.

وُلد القديس مرقس  فى القيروان فى بلدة تُدعى ابرياتولس، من أبوين يهوديين من سبط لاوى، اسم والده أرسطوبولس، ووالدته مريم امرأة تقية لها اعتبارها بين المسيحيين الأولين فى أورشليم وتعلم اليونانية واللاتينية والعبرية وأتقنها، حيث هجمت بعض القبائل المتبربرة على أملاكهم فتركوا القيروان إلى فلسطين وسكنوا بأورشليم.

سافر إلى مصر وأسس كنيسة الإسكندرية بعد أن ذهب أولًا إلى موطن ميلاده "القيروان" ومن هناك انطلق إلى الواحات ثم الصعيد ودخل الإسكندرية عام 61 ميلادية من بابها الشرقى.


مارمرقس

رفات مارمرقس

تذكار عودة رفات مارمرقس

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