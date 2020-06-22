اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القومي للإدارة بالتعاون مع مؤسسة فولبرايت يعقدان جلسة تعريفية عبر الفيديو كونفرنس غدًا

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:45 ص
القومي للإدارة بالتعاون مع مؤسسة فولبرايت يعقدان جلسة تعريفية عبر الفيديو كونفرنس غدًا الدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارةالتخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا جلسة تعريفية عبر الفيديو كونفرنس بالتعاون مع مؤسسة فولبرايت.
وأوضحت د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الجلسة ستتضمن عرضًا موجزًا لدور المعهد القومي للإدارة فيما يتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية وماقدمه المعهد من برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في ضوء اتجاه الدولة وتركيزها علي بناء الانسان المصري والاستثمار في العنصر البشري. 
 
وتابعت شريف أن الجلسة ستتضمن كذلك التعريف بمؤسسة فولبرايت وماتقدمه من منح ومنها المنح المتعلقة بدراسة الماجستير في مختلف المجالات وكذا زماله همفري Humphrey.
 
وأضافت شريفة شريف أن الجلسة تأتي في إطار التعاون التاريخي بين المعهد ومؤسسة فولبرايت وحرصًا من المعهد، وفي إطار النهج الذي يتبعه المعهد في التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية.
 
جدير بالذكر أن مؤسسة فولبرايت تم تأسيسها علي يد السيناتور الأمريكي وليام فولبرايت عام 1946 ، ويعتبر أحد أكثر المنح الدراسية شهرة في العالم. ويوفر برنامج منح فولبرايت 8000 منحة سنوياً ويعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث يقدم برنامج  فولبرايت  منح ممولة بالكامل لدرجة الماجستير لخريجي الجامعات، للدراسة في الولايات المتحدة في المجالات كافة.
 
 

اخبار اقتصاد

التخطيط

القومى للادارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة