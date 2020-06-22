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القومى للبحوث يصدر نشرة عن دراسة لتقليل الآثار الجانبية لعقار مضاد للاكتئاب

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:07 م
القومى للبحوث يصدر نشرة عن دراسة لتقليل الآثار الجانبية لعقار مضاد للاكتئاب المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة  علا عبد المطلب محمد مهاود – باحث – قسم الهرمونات – شعبة البحوث الطبية- بالمركز القومي للبحوث، أن  عقار الكلوميبرامين، يعد من أھم العقاقير الثلاثية الحلقات المستخدمة كمضادات للاكتئاب وعلاج سرعة القذف عند الرجال ويمتلك عقار الكلوميبرامين خواص مضادة للكولين ، و هذا ما يعزى إليه بعض آثاره الجانبية. 
 
وأوضحت الدكتورة علا عبد المطلب ، بحسب نشرة صادرة عن المركز القومى للبحوث حول دراسة صيديلية على عقار مضاد للاكتئاب ، أنه نظرا لأن عقار الكلوميبرامين سريع الذوبان في الماء، فهو سريع الامتصاص ، و قد تمت الإفادة أن عقار الكلوميبرامين يتعرض للايض الكبدى بصورة كبيرة مما يؤدي لظهور مشاكل تتعلق بالإتاحة الحيوية.
 
وقال البيان ، أنه تحدد الهدف من الدراسة الحالية في صياغة الكلوميبرامين في مستحضرات نيوزومية مناسبة  تؤدى إلى زيادة فاعليته أملا في تجنب الأيض الكبدى وتقليل أعراضه الجانبية، وبعد ذلك يتم إدماجها في أنواع مختلفة من الهلامات المائية  وبعد ذلك يتم إدخال الهلامات المائية للكلوميبرامين في رقعة جلدية مناسبة لهدف الامتصاص العام عن طريق الجلد و الحصول على توافر معملي وحيوي أفضل.
 
وقد أدى هذا العمل إلى نتائج مفادها أن :
جميع الصيغ الهلامية كانت بيضاء اللون مع عدم وجود أي ترسيب، كما أن الأس الأيدروجيني لجميع الصيغ كانت تتراوح ما بين 5.81و 6.11وهي درجة مناسبة وملائمة للجلد، كما أثبتت نتائج انطلاق الدواء أن تحضير هلامات النيوزومات قد أدى إلى إبطاء انطلاق الكلوميبرامين، تم بعد ذلك إجراء اختبارات التهيج على جلد الفئران و اختبار السباحة الإجباري .
 
وقد ثبت من النتائج أن صياغة عقار الكلوميبرامين في صورة لواصق جلدية تحتوي على الصيغ الهلامية للنيوزومات لم ينتج عنها أي تهيج من العقار وبالتالي مأمونية وصلاحية العقار للاستعمال عن طريق وأدت إلى زيادة فاعلية العقار وزيادة إتاحته الحيوية لتجنب الأيض الكبدى مع إمكانية تقليل الجرعة مما يترتب عليه انخفاض آثاره الجانبية.
 

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