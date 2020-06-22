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الغسل بالمجان فى زمن الكورونا.. "أم إسلام" من الأقصر متطوعة للغسل لوجه الله

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:00 ص
الغسل بالمجان فى زمن الكورونا.. "أم إسلام" من الأقصر متطوعة للغسل لوجه الله
الأقصر – أحمد مرعى

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وهبت وقتها وروحها لأداء مهمة عظيمة وجليلة فى تلك الأيام العصيبة التى تمر بها البلاد، وقررت بكل شجاعة أن تشارك فى الملحمة الوطنية للوقوف بجانب من تصفهن بشقيقاتها وأخوتها وأمهاتها بتغسيلهن وتكفينهن فى مستشفيات العزل الصحى المختلفة بالأقصر وداخل منازلهم أيضاً، وهى السيدة "هويدا فاروق حسن" الشهيرة بـ"أم إسلام" إبنة محافظة الأقصر والبالغة من العمر 45 سنة، قائدة فريق السيدات لإكرام ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالأقصر.

وفى البداية تقول السيدة "هويدا فاروق حسن" إبنة محافظة الأقصر الشهيرة بـ"أم إسلام" كما تحب أن يناديها أحبتها أنها تعمل فى تغسيل المتوفين لوجه الله ودون مقابل نهائياً منذ حوالى 15 سنة، ولديها زوجها و3 أبناء جميعهم يساعدونها فى مهمتها ويسهلون عليها تلك الخدمة التى تؤديها لوجه الله، حيث ظلت طوال السنوات الماضية بعد تعلمها الغسل الشرعى على يد أساتذتها فى خدمة الأهالى بالمنازل والمستشفيات.

وتضيف أم إسلام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال السنوات الماضية كانت تقوم بمعاونة أسر المتوفين ورجال المشرحة بالمستشفيات فى عمليات تغسيل مئات الحالات فى المنازل وداخل مستشفيات الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولى وغيرها من المستشفيات بالأقصر وقنا، حيث قامت بتغسيل حالات وفاة ودون مقابل من أحد.

وأكدت أم إسلام قائدة فريق تغسيل المتوفيين بفيروس كورونا، أن فريقها يضم 7 سيدات، تلقين دورات تدريبية من رجال الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية، حيث تلقوا أكثر من تدريب على يد الدكتور أحمد إبراهيم مدير الطب الوقائى، وذلك على كيفية وخطوات التعامل من متوفيين كورونا ولبس البدلة والتعقيم والكمامة والجوانتى، كما سلمتهم جميعاً مديرية الصحة والطب الوقائى، كافة أدوات الوقاية من بدل وقائية ومعقمات وجوانتيات وكمامات وحذاء "كازلك" لحمياتهم خلال التغسيل، وكذلك الكلور والكحول والصابون السائل الوقائى وغيرها، وعندما تنفذ الكميات تتوجه لإدارة الطب الوقائى لتتسلم مهمات جديدة.

الغسل-بالمجان-فى-زمن-الكورونا..-أم-إسلام-متطوعة-لتغسيل-المتوفين--(2)
الغسل-بالمجان-فى-زمن-الكورونا..-أم-إسلام-متطوعة-لتغسيل-المتوفين--(2)

 


الاقصر

تكريم ضحايا كورونا

مغسلة المتوفيين بكورونا

تغسيل وتكفين المتوفيين بكورونا

اخبار الاقصر

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