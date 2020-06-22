اليوم السابع
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العراق: فرض حظر التجوال بمحافظة "واسط" للسيطرة على انتشار كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:53 م
العراق: فرض حظر التجوال بمحافظة "واسط" للسيطرة على انتشار كورونا كورونا فى العراق
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أعلنت اللجنة الأمنية والصحية العليا في محافظة "واسط" العراقية اليوم/ الاثنين/، فرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن رئيس اللجنة محافظ واسط محمد جميل المياحي، قوله: إن اللجنة العليا عقدت اجتماعا مساء اليوم لبحث تنفيذ خطة أمنية وصحية محكمة لحماية أبناء المحافظة من زيادة الإصابات بكورونا، مضيفا أن الخطة الأمنية الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وتتضمن إجراءات جديدة في الحظر الصحي الشامل، وجملة من العقوبات والغرامات ستفرض على غير الملتزمين، إضافة إلى خطة طواريء عاجلة في حال وصول الأمور إلى تداعيات غير محمودة للحد من انتشار كورونا.


العراق

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى العراق

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