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الطيران الدولى: 85 دولة تشارك فى خطة المنظمة لتخفيض الكربون (CORSIA)

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:46 م
الطيران الدولى: 85 دولة تشارك فى خطة المنظمة لتخفيض الكربون (CORSIA) الطيران المدنى - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أكدت منظمة الطيران المدني الدولي في بيان لها اليوم الاثنين أنها سجلت تقدمًا كبيرًا نحو التنفيذ العالمي لنظام الإيكاو لتعويض وتخفيض الكربون في الطيران الدولي (CORSIA)، على الرغم من تحديات جائحة كوفيد-1، ولفتت المنظمة إلى أن رواندا وكازاخستان آخر الدول التي أعلنت مشاركتها في المرحلة التجريبية لـ CORSIA ، وهي طوعية. وأبلغ سيلاس أودايموكا وبيتر جريفيث ، المدير العام لهيئتي الطيران المدني في رواندا وكازاخستان على التوالي ، منظمة الطيران المدني الدولي بهذه التطورات من خلال رسائل إلى الأمين العام للايكاو الدكتورة فانج ليو.

وأضاف البيان أنه أطلقت منظمة الطيران المدني الدولي رسمياً السجل المركزي CORSIA-  CCR وهي واحدة من "عناصر التنفيذ" الخمسة لافتة إلى إنها خطوة حاسمة ، حيث يُلزم المجلد الرابع من الملحق 16 لاتفاقية شيكاغو الدول بالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بها من خلاله وليس بأي وسيلة أخرى. يقتصر الوصول إلى CCR على المستخدمين المصرح لهم ، الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول.

وأكد البيان أنه ستنشر الوثائق التي تحتوي على معلومات وبيانات مقدمة إلى منظمة الطيران المدني الدولي من خلال CCR على موقع منظمة الطيران المدني الدولي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ، بعد موافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عليها.

وأشار البيان إلى أنه في حين تقدم مساهمات حاسمة نحو تحقيق 15 من أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة (SDGs) ، فإن أنشطة الطيران الدولية تولد 1.3 ٪ من جميع انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط البشري وتلتزم منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بتقليل التأثير البيئي لكل رحلة من خلال سلة من الإجراءات ، حيث تلعب CORSIA دورًا مهمًا في استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي SDG

 


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