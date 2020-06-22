اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:26 ص
الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين (رويترز)

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قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 21 يونيو، منها تسع حالات فى العاصمة بكين .

 

وكانت الصين قد سجلت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها 22 حالة فى بكين، وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.

 

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة بست حالات قبل يوم، ولا تحصى الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

 

 


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