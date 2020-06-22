اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 01:47 م
خالد صلاح
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الصناعى البريطانى: نشهد أسوأ فصل على الإطلاق بسبب كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:10 م
الصناعى البريطانى: نشهد أسوأ فصل على الإطلاق بسبب كورونا اغلاق المحال فى بريطانيا وقت كورونا
رويترز

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أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعى البريطانى سجل أكبر انخفاض فصلى له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو، إذ عرقل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 العمليات بشدة، كما أن من المرجح حدوث انخفاض آخر فى الأشهر المقبلة.
 
وصعد مقياس رئيسى للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطانى إلى -58 فى يونيو من أدنى مستوى فى 38 عاما فى مايو عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل فيروس كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسى الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، فى حين سجلت طلبات التصدير بأكبر قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند -79.
 
كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعى على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به فى يوليو 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.
 
وقال الاتحاد، إن أكبر انخفاضات فى الإنتاج شهدتها قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن.
 
 

 


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

مصانع بريطانيا

الاقتصاد البريطانى

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