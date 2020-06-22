اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:55 ص
"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا انفو جراف وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن بعض التعليمات للأشخاص المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا وقالت وزارة الصحة: على الشخص المخالط : تجنب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، ونصحت بأن لا يأخذ الأدوية بدون استشارة الطبيب.
 
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.
 
وأوضحت الوزارة ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا ، مشيرة الى  أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
 
ووشددت الوزارة ، على أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 


 
unnamed
 


 


الصحة

كورونا

الشخص المخالط

فيروس كورونا

علاج كورونا

كوفيد 19

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة