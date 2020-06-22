"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بعض التعليمات للأشخاص المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا وقالت وزارة الصحة: على الشخص المخالط : تجنب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، ونصحت بأن لا يأخذ الأدوية بدون استشارة الطبيب.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا ، مشيرة الى أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

ووشددت الوزارة ، على أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.