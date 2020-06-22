الصحة العالمية: التعرض لدرجة حرارة أعلى من 25 درجة لن يحمى من إصابة كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية في منشور لها اليوم : إن تعريض نفسك للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع أو يعالج مرض كوفيد-19.

وكان الدكتور ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بشأن مواجهة فيروس كورونا، أكد أنه يجب التأكد من أن يفهم الجميع أن الفيروس لا يزال موجوداً ويجب الاستعداد لإمكانية عودة الفيروس مجدداً ولمنعه يجب أن تكون هناك خطوط دفاعية جيدة صحية واقتصادية واجتماعية وأهم ما يجمعها هو الاستمرارية والثبات".

وتابع، خلال منتدى الصحة الرقمى، "أقول للناس لا تفترضوا أنه سيكون هناك لقاح ضد كورونا بشكل سريع ولهذا أقول أرجوكم عليكم أن تتعايشوا مع هذا الفيروس للمستقبل القريب وهو ما سيجعل الحياة أسهل"

وأضاف، "أظن أنه سيستغرق عامين ونصفاً ليكون اللقاح متوافراً لكل الناس في العالم.. أتمنى أن يتم إثبات أني على خطأ وأن يظهر لقاح سريعاً لكني أعتقد أنه من الأفضل التمسك بفرضية أن الفيروس سيبقى لفترة أطول فاللقاح يجب أن يتم اختباره على عدد كبير من الأفراد للتأكد من آثاره الجانبية"