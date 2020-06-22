"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك ارتفاعا قياسيا فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم من تسجيل نصف مليون حالة وفاة، حيث تم تسجيل 467689 حالة حتى الآن، وفيما تخطت الاصابات بالفيروس المليون التاسع، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

واحتلت الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بالوباء أوائل فبراير الماضي، المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.

وكانت الصين التى شهدت ظهور فيروس كورونا لأول مرة، داخل مدينة ووهان أواخر العام الماضى، رسمياً عن 4634 وفاة في البر الصيني فقط من أصل 83,378 إصابة، تعافى منها 78,413 شخصاً.

ووفقا للمناطق الجغرافية الأكبر، فقد أحصت "القارة العجوز" نحو 192,598 وفاة من أصل 2,516,978 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا مجتمعة 128,174 من بين 2,356,078 إصابة.

وفيما تواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح او علاج فعال لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.