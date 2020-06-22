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الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 20 ألف حالة

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:36 م
الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 20 ألف حالة كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 307 حالات وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 20,869 إصابة.

 

وأوضحت وزارة الصحة أن من بين عدد الاصابات توجد 46 حالة خطيرة منهم 29 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 51 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 15,714 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين (الفعليين) هو 4,819 حالة.

 

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 205 مصابين يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 4,643 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

 

وفي ذات السياق، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في جهاز التعليم من تلاميذ ومعلمين 749 شخصا بينما بلغ عدد المدارس التي تم اغلاقها بسبب رصد اصابات فيها 217 مدرسة فيما قالت وزارة الصحة ان عدد التلاميذ والعاملين في جهاز التعليم القابعين في الحجر الصحي دون ان يكونوا قد اصيبوا هو أكثر من 23 ألف شخص.


إسرائيل

فيروس كورونا

كورونا

تل ابيب

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