وذكرت الوزارة ، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أنه تم تسجيل 183 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 20869 إصابة، فيما تعافت 15714 حالة.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي الخاص بوباء كورونا اليوم جلسة طارئة لمناقشة الزيادة الملحوظة في الإصابات، ومن المتوقع أن يناقش التعليمات الخاصة بالوقاية الموجهة للجمهور وكيفية تطبيقها بالكامل، وإمكانية إعادة بعض القيود على حركة المواطنين سعيا لوقف انتشار الوباء مجددا.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات، وطالبتها بالاستعداد لإعادة الفتح الفوري لأقسام كورونا، وتحذيرها من موجة ثانية لكورونا.

وقد صدر تقرير أمس الأحد عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، حذر من تزايد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض قيود على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.