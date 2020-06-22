اليوم السابع
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السعودية والكويت تخططان لاستئناف إنتاج النفط من حقلى الخفجى والوفرة أول يوليو

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:11 م
السعودية والكويت تخططان لاستئناف إنتاج النفط من حقلى الخفجى والوفرة أول يوليو عبدالله الشمرى نائب الرئيس التنفيذى بشركة نفط الخليج
رويترزرويترز

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قال مسئول نفطى كويتى، اليوم الاثنين، إن السعودية والكويت تخططان لاستئناف تشغيل حقلى الخفجى والوفرة النفطيين اللذين تتشاركان فى تشغيلهما فى أول يوليو المقبل، وقال عبدالله الشمرى نائب الرئيس التنفيذى للشؤون المالية والإدارية فى شركة نفط الخليج الكويتية لرويترز إن حقل الخفجى الذى توقف لمدة شهر اعتبارا من أول يونيو سوف يعود بإنتاج 80 ألف برميل يوميا فى أول يوليو .
 
ونفط الخليج، هى الشركة المسؤولة عن إدارة العمليات فى المنطقة المقسومة عن الجانب الكويتي.
 
وأضاف، أن من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الخفجى إلى 100 ألف برميل يوميا بعد شهرين من تشغيله وصولا إلى 175 ألفا بنهاية 2020.
 
وأوضح الشمرى، أن حقل الوفرة سوف يعود للإنتاج للمرة الأولى بعد إيقافه منذ سنوات، بعشرة آلاف برميل يوميا فى أول يوليو، ثم يصل إلى 40 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين وصولا إلى 70 ألف برميل يوميا فى نهاية أغسطس ثم 145 ألف برميل يوميا بنهاية 2020.
 

السعوديه

الكويت

النفط

انتاج النفط

اسعار النفط

حقلى الخفجى و الوفره

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