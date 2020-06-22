اليوم السابع
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الزراعة :تشدد فحص رسائل تقاوى الخضراوات والطماطم المستوردة

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:06 م
الزراعة :تشدد فحص رسائل تقاوى الخضراوات والطماطم المستوردة تقاوى زراعية
كتب عز النوبى

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واصلت   وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تشديد إجراءاتها لفحص تقاوى وبذور  المحاصيل  الزراعية المستوردة   بمعاملها المختصة ، لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية منعا لدخول بذور محملة بآفات حشرية  او امراض  و فحص  عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة ،ومواصلة  الادارة المركزية  للحجر الزراعى، بالتعاون مع معهد أمراض النبات .

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، في تصريحات لـ " اليوم السابع"،  إن  إدارة الحجر تواصل تطبيق  إجراءات استيراد تقاوى الخضراوات خاصة تقاوى الطماطم بجميع اصنافها ، وفحصها  معمليا بجانب الفحص الظاهرى قبل دخولها البلاد ،  وعمل  تحليل للفيروسات التى  لم تكن مسجلة ، للحفاظ على الثروة الزراعية  من اى افات وامراض  تعود بالتأثير السلبى  على  الزراعة  المصرية ، من خلال فحص كل ما هو يأتى من الخارج لتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض، وتطبيق  الاشتراطات الجديدة على  جميع تقاوى  وبذور الخضراوات  المستوردة  بنفس الاشتراطات، محذرا الشركات المخالفة للشروط وإجراءات التصدير  باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 وأضاف "العطار" ، أنه من ضمن الاشتراطات المطبقة حاليا  ، تحليل  تقاوى الطماطم  لبعض  الفيروسات معمليا ، واخذ عينات  من الشحنات المستوردة  وارسها الى الجهات البحثية وخاصة معهد امراض النبات لفحصة معمليا باستخدام  التكنولوجيا الحيوية  الحديثة للتأكد  من  التقاوى  المستوردة ، وتكون مصحوبة بشهادة صحية رسمية من  بلد "المنشا"، مشير الى أن  جميع  الشحنات التي يتم استيرادها  من الخارج  تأكد خلوها من اى فيروسات أو افات.

 وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية ، إن المعهد ينفذ  برنامجا للنشاط الخدمى و الإنتاجى ضمن الدور الرقابي للمعهد من خلال  فحص رسائل  تقاوي وبذور محاصيل مختلفة الواردة  من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية و فحص العينات النباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة ، كما تقوم  بالاشتراك  فى أعمال لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية.

 

 

 


تقاوى الخضر

الحجر الزراعى

امراض النبات

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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