اليوم السابع
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الرى: رفع حالة الطوارىء القصوى لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:35 ص
الرى: رفع حالة الطوارىء القصوى لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية  ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات ، من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.

ورفعت الوزارة حالة الطوارىء القصوى التى تتضمن حالة الطوارىء تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، و تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم لضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب.


كما تم تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى، ومحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات، علاوة على غرفة عمليات من حماية النيل ، لمتابعة التعديات على المجارى المائية، وتحرير محاضر لأى تعديات وإحالتها الى النيابة العسكرية وتخصيص رقم ساخن لتلقى الشكاوى.


أوضح المهندس عبد اللطيف خالد ، رئيس مصلحة الرى، أنه تم تنظيم عمل النوباتجيات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة، و اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه .




 


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