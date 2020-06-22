الرقابة الإدارية تضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة و28 طن سلع فاسدة

كتب محمد أبو ضيف

قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الحملات بمحافظات كل من (الغربية والشرقيه وكفر الشيخ والاقصر وقنا)، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات.

واسفرت هذه الحملات عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة وغير مرخصة وبداخلها 3 الاف زجاجة مياه غير مطابقة للمواصفات ومعدة للبيع للمواطنين، وكذلك ضبط 25 طن دقيق، و 2 طن من الاسماك المملحة، وعدد 579 الف عُلبة سجائر ، وحوالى 1.5 طن مواد غذائية متنوعة، وحوالى ربع طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما تم ضبط حوالى 11.5 الف قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر لا تتفق مع المواصفات القياسية الصحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات المخالفة ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المخالفين للنيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .