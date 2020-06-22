الراى الكويتية: شكرى يجرى مشاورات هاتفية مع نظيره الكويتى حول قضايا المنطقة

إيمان حنا

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات هاتفيا مع نظيره الكويتى الشيخ أحمد ناصر الصباح، تناولا خلاله مشاورات حول آخر المستجدات فى المنطقة والقضايا المهمة . وفق ما أوردت الراى الكويتية.

وأضافت أن الوزيرين بحثا أيضا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التطورات الراهنة فى المنطقة.

وسبق أن أجرى وزير الخارجية الكويتى، اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية سامح شكرى، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، إن الجانبين تناولا، خلال الاتصال الهاتفى، مجمل أواصر العلاقات المتينة والوثيقة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الوزيران أيضا الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين.