اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الراى الكويتية: شكرى يجرى مشاورات هاتفية مع نظيره الكويتى حول قضايا المنطقة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:34 م
الراى الكويتية: شكرى يجرى مشاورات هاتفية مع نظيره الكويتى حول قضايا المنطقة سامح شكرى وزير الخارجية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات هاتفيا مع نظيره الكويتى الشيخ أحمد  ناصر الصباح، تناولا خلاله مشاورات حول آخر المستجدات فى المنطقة والقضايا المهمة . وفق ما أوردت الراى الكويتية.

وأضافت أن الوزيرين بحثا أيضا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التطورات الراهنة فى المنطقة.

وسبق أن أجرى وزير الخارجية الكويتى، اتصالا هاتفيا،  مع وزير الخارجية سامح شكرى، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، إن الجانبين تناولا، خلال الاتصال الهاتفى، مجمل أواصر العلاقات المتينة والوثيقة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الوزيران أيضا الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين.

 
 
 

شكرى

وزير الخارجية الكويتى

وزير الخارجية سامح شكرى

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكري يتحدى إثيوبيا: مستعدون للعودة لمفاوضات السد حال الالتزام بعدم الملء

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:02 م

وزير الخارجية: مصر تريد من مجلس الأمن تحمل مسئولياته ومنع إثيوبيا من ملء السد.. سامح شكرى لـ أسوشيتد برس: حكومتنا لم تهدد قط بعمل عسكرى وسعت لحل سياسى.. ولكن حال البدء فى الملء سنكون واضحين بالإجراء الذى سنتخذه

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:14 ص

شكرى لـ"أسوشيتد برس": مصر تريد من مجلس الأمن "تحمل مسئولياته" بمنع إثيوبيا من ملء السد

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة