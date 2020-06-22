اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب فى أعلى نقطة سعرية على مر تاريخه.. ما حدث فى سوق المعدن النفيس؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:00 م
الذهب فى أعلى نقطة سعرية على مر تاريخه.. ما حدث فى سوق المعدن النفيس؟ ذهب
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أسعار الذهب صعودها، بشكل كبير عالميا ومحليا وذلك على خلفية استمرار الغموض حول مستقبل إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى يزيد الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.. إذن ما الذى حدث ليجعل الذهب يصعد فى مصر لأعلى نقطة سعرية على مر تاريخه؟

بداية ارتفع سعر الذهب منذ فتح التداول على الذهب اليوم الاثنين فى مصر بقيمة 3 جنيهات حتى صياغة هذه السطور، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 785 جنيها للجرام، وهو أعلى سعر للذهب فى تاريخه بمصر، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً، مع توقعات بصعود آخر للأسعار محليا خلال الساعات القادمة، وذلك فى ظل ارتفاع الطلب على الذهب عالمياً وصعود الأسعار.

الدكتور وديع انطون عضو شعبة المعادن الثمينة، يقول، إن تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوى ڤيروس كورونا مره أخرى و تأثيرها على النمو الاقتصادى العالمى جعل المستثمرون يتجهون لشراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار فى البورصات العالمية، لذلك شهدت الأسعار العالمية ارتفاع كبير لتسجل الأوقية 1750 دولار تقريبا.

وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن سوق الصاغة بمصر يشهد ارتفاع سعر الذهب نتيجة لمتغيرات عدة أهمها تحرك السعر العالمى للذهب، وكذلك سعر الدولار، وحاليا نشهد زيادة الدولار وارتفاع الذهب عالميا وهو ما يؤدى إلى الوصول بالذهب إلى هذه النقطة السعرية المرتفعة 

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً بقيمة 0.50%، إذ فاقمت زيادة فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة تفش ثانية، وهو ما قد يجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة، الأمر الذى دفع المعدن النفيس بوصفه ملاذ آمن ليسجل 1750 دولار من 1744 دولار خلال آخر سعر سجله الذهب.

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.50% إلى 1750 دولار للأوقية (الأونصة)، فى حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1757 دولار للأوقية تقريبا.

وفى سياق متصل، انخفضت أسعار النفط اليوم مع تنامى المخاوف من أن يتوقف تعافى الطلب على الوقود فى ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

ونزل خام القياس العالمى برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 42.03 دولار بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما سجل الخام الأمريكى 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتا أو ما يوازى 0.4 بالمئة.

وتراجع الدولار فى جلسة متقلبة إذ يسعى المستثمرون لتحديد المسار وسط ارتفاع مقلق فى الإصابات بفيروس كورونا وما إذا كان ذلك سيقود لتأجيل التعافى الاقتصادي، وقادالدولار الأسترالى المكاسب المتواضعة فى آسيا إذ قال محافظ البنك المركزى إن تداعيات جائحة كوفيد-19 لن تكون بالسوء الذى كان يُخشى منه فى البداية، لكنالزيادة القياسية فى عدد الإصابات عالميا كبحت التحركات فى السوق بينما عززت حالة الحذر إجراءات تبنتها بكين ومناطق فى أستراليا لإعادة فرض بعض القيود، بحسب وكالة رويترز.

وقفز الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر الاثنين مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافى الاقتصادى العالمى عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.


أسعار الذهب

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب في مصر

جرام الذهب

سعر الذهب في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة