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الحماية المدنية تنقذ 9 أطفال من الموت إثر حريق شقة سكنية فى الدقى

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:25 م
الحماية المدنية تنقذ 9 أطفال من الموت إثر حريق شقة سكنية فى الدقى اطفاء - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة بالجيزة 9 أطفال من الموت إثر حريق اندلع في شقة بمنطقة الدقي، وتم إجراء اسعافات أولية لهم بمحيط الحريق، وتلقت غرفة عمليات الماية المدنية بالجيزة ، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع ميشيل باخوم المتفرع من شارع مصدق، ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة بـ3 سيارات إطفاء مدعومة بسلم هيدروليكي، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ 9 أطفال محاصرين.
 
وأسفر الحريق عن إصابة أحد عناصر الإنقاذ بكسر في مشط القدم، وتلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة. ورجحت المعاينة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في وحدة التكييف.
 
وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
 
وتشدد  الحماية المدنية على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
 
 
 

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