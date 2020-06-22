الحماية المدنية تنقذ 9 أطفال من الموت إثر حريق شقة سكنية فى الدقى

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة بالجيزة 9 أطفال من الموت إثر حريق اندلع في شقة بمنطقة الدقي، وتم إجراء اسعافات أولية لهم بمحيط الحريق، و تلقت غرفة عمليات الماية المدنية بالجيزة ، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع ميشيل باخوم المتفرع من شارع مصدق، ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة بـ3 سيارات إطفاء مدعومة بسلم هيدروليكي، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ 9 أطفال محاصرين.

وأسفر الحريق عن إصابة أحد عناصر الإنقاذ بكسر في مشط القدم، وتلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة. ورجحت المعاينة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في وحدة التكييف.