اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 07:40 ص
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الحكومة تدرس بيانات العمالة العائدة من الخارج لتشغيلهم

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:00 ص
الحكومة تدرس بيانات العمالة العائدة من الخارج لتشغيلهم اجتماع وزيرتا الصناعة والهجرة
كتب - إسلام سعيد

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مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، أصبحت اقتصادات الدول لا تتحمل مزيد من الانفاق، وسعت للحد من المصروفات بصفة عامة، وبدأت دول عربية في إعادة العمالة الوافدة لها، الأمر الذى دفع الحكومة لعمل دراسات وبحوث حول العمالة العائدة تمهيدا لدمجها في الاقتصاد وتوفير فرص عمل لها، وكشفت هذه الدراسات عدد من البيانات والأرقام الهامة.

-العائدين من الخارج في 23 محافظة وسوهاج بالمقدمة.

- الفئات العمرية العائدة من  19 لـ 40 هي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين.

- فئة اخري ما بين ال 40إلى 50 ونسبة ضئيلة اعمار ما فوق الـ 50 سنة.

- العمالة هي الفئة الغالبة على عدد العائدين من الخارج.

- من بين العائدة حملة بكالوريوس والشهادة الإعدادية والثانوية .

- الكويت والامارات من أكثر الدول التي أعادت العمالة المصرية.

-الحكومة تجمع معلومات عن العمالة العائدة لتوفير فرص عمل لهم.

- وضع مجموعة خطط حول كل محافظة بميزاتها النسبية.

وأعلنت وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن  تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات  باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، وياتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.

 

 


التخطيط

العمالة العائدة من الخارج

توظيف العمالة العائدة من الخارج

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