اليوم السابع
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الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح يبحثان ملف اقتسام السلطة

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:48 م
الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح يبحثان ملف اقتسام السلطة وفد الحكومة لمفاوضات السلام السودانية
وكالات

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عقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام السودانية، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، اليوم، الاثنين، جلسة مفاوضات مع كافة تنظيمات حركات الكفاح المسلح، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالخرطوم وجوبا، بحضور الوساطة من دولة الجنوب.
 
ونقلت وكالة الأنباء السودانية ، عن عضو مجلس السيادة الانتقالي ، الناطق الرسمى باسم الوفد، محمد حسن التعايشي ، في تصريح صحفي، أن الجلسة تناولت ما تبقى من القضايا القومية بالتركيز على قسمة السلطة، بعد أن تسلمت الحكومة مقترح حركات الكفاح المسلح حولها وقامت بالرد عليه.
 
وأكد التعايشى أن المشاركة في السلطة قائمة على مبدأ الاستحقاق السياسى، وان جزء من مشاكل الحرب والسلام بالسودان هو عدم المشاركة المتوازنة فى اتخاذ القرار الذي يعتبر مبدأ  اساسي وشرط ضروري  لتنفيذ اتفاق السلام ، لافتا إلى أن اشراك أطراف عملية السلام في القرار أثناء الفترة الانتقالية هو أحد الضمانات الأساسية في تنفيذ اتفاق السلام. 
 
وشدد الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات السلام ، على أهمية تكثيف المشاورات بين الجانبين فى هذا الملف الذي وصفه بالمعقد والدقيق.  

مفاوضات السلام

السودان

مجلس السيادة

حركات الكفاح المسلح

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