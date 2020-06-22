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الحرس الثورى الإيرانى يعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة فى المحيط الهندى

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:22 م
الحرس الثورى الإيرانى يعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة فى المحيط الهندى الحرس الثورى الإيرانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الاثنين، أن القوة تعتزم إنشاء قاعدة دائمة لها في المحيط الهندي.

ولفت الأدميرال تنكسيري إلى أن هذا الأمر سيتحقق حتى مارس من العام المقبل، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وأجرت إيران تجربة إطلاق صواريخ كروز من الجيل الجديد، قبل أيام وفق ما أعلن سلاح البحرية التابع للجيش الإيراني، في أول تدريبات عسكرية من نوعها في شمال المحيط الهندي وقرب مدخل الخليج، منذ مقتل 19 بحارا الشهر الماضي بنيران صديقة.

وجاءت تجربة إطلاق الصاروخ في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران ويحل أجله في أكتوبر المقبل بموجب اتفاق إيران النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية. وانسحبت واشنطن من الاتفاق بهدف التوصل لاتفاق أشمل يحد من الأنشطة الصاروخية والإقليمية الإيرانية.

وجاءت تدريبات البحرية بعد حادث خلال مناورات مشابهة، في 10 مايو الماضي، تعرضت خلاله سفينة حربية لضربة من صاروخ في المياه نفسها، فقتل 19 من أفراد الطاقم، وأصيب 15 آخرون بجروح، في الحادثة، وفق ما أعلن الجيش آنذاك.

وذكرت وسائل إعلام الحرس الثوري حينذاك أن الصاروخ أطلقته سفينة حربية أخرى في حادث نيران صديقة.


الحرس الثورى الإيرانى

قاعدة بحرية

ايران

المحيط الهندي

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