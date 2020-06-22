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الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث الذكرى الثالثة للثورة

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:05 م
الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث الذكرى الثالثة للثورة المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، ببراءة المتهم عبد الرحمن ممدوح فى إعادة إجراءات محاكمته فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عنها إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل وإصابة العشرات.


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