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الجفرى: لا يوجد عالم معتبر يجيز قتل الناس لمجرد الاختلاف فى المفاهيم الشرعية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:47 م
الجفرى: لا يوجد عالم معتبر يجيز قتل الناس لمجرد الاختلاف فى المفاهيم الشرعية الشيخ الجبيب على الجفرى
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، أنه لا يوجد عالم معتبر يجيز قتل الناس على مجرد الاختلاف فى المفاهيم الشرعية، إنما الخوارج هم من يفعلون ذلك، وكتب الجفرى، عبر حسابه على تويتر: "لا يوجد عالم معتبر يجيز قتل الناس على مجرد الاختلاف فى المفاهيم الشرعية، إنما هم الخوارج".

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وكان الداعية الإسلامى الشيخ الحبيب على الجفرى، أكد فى وقت سابق أنه ليس ممن يحثّ الناس على متابعة المسلسلات فى شهر رمضان الكريم، ولكن لو فعل ذلك سيكون اختياره الأول مسلسل الاختيار دون تردد.

وقال على الجفرى، عبر حسابه بموقع تويتر: "لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات فى شهر رمضان الكريم، ولكن إن فعلتُ فسيكون مسلسل الاختيار دون تردد"، وأضاف: "رحم الله المنسى والرجال الذين قضَوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وتقبّلهم فى الشهداء وبارك فى ذرياتهم وذويهم وشفّعهم فيهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا".

وأوضح الجفرى: "والفاضح فى موقف كثير من المتهجِّمين هو أنهم يتبرأون من العمليات الإرهابية عند حدوثها أو يتهمون الحكومات بتدبيرها وعندما يتم النيل من مرتكبيها لا يملكون أنفسهم فى المسارعة إلى الدفاع عنهم وتصويرهم فى صورة الضحايا الأبرياء والصادقين الأنقياء".

كما حرص الجفرى، على كتابة رسالة لمتابعيه استعان فيها بصورة للشيخ الشعراوى والبابا شنودة، مؤكداً أن الاختلاف سنة كونية فى طبيعة الحياة، ثم أضاف بأن كل خطاب باسم الدين يشحن قلب بالكراهية لا علاقة له بالدين، حيث قال نصاً فى البوست الذى نشره: "أن فضيلة التعايش لا تُبرِّر تمييع الدين والتلاعب بالمُعتقَد؛ فإن فضيلة الثبات على العقيدة لا تُبرِّر الكراهية والعدوان والتجرد من إنسانيتنا التى تُشيّد جسور البر والمحبة والإحسان فيما بيننا مع إقرارنا بأن الاختلاف سُنّة إلهية".


الجفرى

الحبيب على الجفرى

الخوارج

المفاهيم الشرعية

العالم

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