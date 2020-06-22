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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 11 ألفًا و920 مصابًا

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:33 م
الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 11 ألفًا و920 مصابًا الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 11 ألفًا و920 حالة إصابة، 852 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 149 حالة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8559 حالة.
وأضاف فورار أن أغلب حالات الوفاة هي بين كبار السن، مشيرًا إلى تواجد 39 مريضًا بالكورونا في العناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 19 ولاية أخرى.


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