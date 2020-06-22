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الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل محكمة المراغة الجزئية إلى محاكم جهينة مؤقتا

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:52 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل محكمة المراغة الجزئية إلى محاكم جهينة مؤقتا المستشار عمر مروان وزير العدل_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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نشرت الجريدة الرسمية ، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة المراغة الجزئية، ومحكمة المراغة لشئون الأسرة، إلى مبنى محاكم جهينة الكائن بجهينة الغربية، شارع الجمهورية بجوار مركز الشرطة القديم ، وذلك بصفة مؤقتة، بدلا من المقر الحالي .

 

وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 4/7/2020 .

 

يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على الإجراءات القانونية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار المستشار وزير العدل، رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.


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