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الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:38 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرارات رقم 354 و355 و356 بتعيين 171 وكيلاً للنائب العام، و330 معاوناً للنيابة العامة، و88 نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة، و 288 وكيلاً لهيئة قضايا الدولة، و 44 مستشاراً بهيئة قضايا الدولة، و 86 مستشارًا مساعداً بهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ)، و 197 مساعداً بهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب).
 
 
وشملت القرارات تعيين 304 نائباً بهيئة قضايا الدولة، و3 محامين بالهيئة، ومندوباً.
 
 
وكان الرئيس أصدر القرار رقم 351 لسنة 2020بتعيين عدد من المساعدين للنيابة الإدارية، والقرار رقم 352 لسنة 2020 بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والقرار قم 353 لسنة 2020 بتعيين وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة.
 
 
نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.
 

السيسي

الجريدة الرسمية

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