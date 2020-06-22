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التموين تتفاوض مع الشركات للحصول على الكمامات القماش لطرحها على البطاقات

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:48 م
التموين تتفاوض مع الشركات للحصول على الكمامات القماش لطرحها على البطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية التفاوض مع الشركات المنتجة لكمامات القماش من خلال الهيئة العامة للشراء الموحد للحصول على أفضل الأنواع لطرحها للمواطنين على البطاقات حيث من المقرر بدء طرحها اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وسيتم توزيع الكمامات القماش من خلال بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى وايضا منافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والممثلة فى فروع المجمعات الاستهلاكية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد انه جاري التفاوض والدراسة الدقيقة في هذا الأمر مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدي إمكانية إتاحة الكمامات وفي حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها فى أسرع وقت ممكن.

وتستهدف وزارة التموين توفير كمامات القماش للمواطنين وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية حيث يصرف سلع للمواطن المقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيها شهريا.
وجارى توفير 40 مليون كمامة قماشية و سيتم توزيع الكمامات على البقالين التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة بشركتي الجملة بناء على متوسط عدد البطاقات التموينية لديهم خلال آخر 3 شهور.

 

التموين

كمامات القماش ببطاقات التموين

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