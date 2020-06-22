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التفاصيل الكاملة لزراعة 162.5 ألف فدان قطن فى 17 محافظة

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:00 ص
التفاصيل الكاملة لزراعة 162.5 ألف فدان قطن فى 17 محافظة محصول القطن ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، عن زراعة نحو 162.5 ألف فدان بمختلف أنواع الاقطان فى 17 محافظة مصرية ، خلال الموسم الحالى من الزراعة  ،مقابل 238 ألف فدان تم  زراعتها الموسم الماضى ، بتراجع بلغ نحو 75.5 ألف فدان وتتركز أغلبها فى محافظات الوجه البحرى ،بجانب بعض محافظات الوجة القبلى.

وبحسب البيانات الرسمية فإنه فى ‏محافظة الإسكندرية تم زراعة 800   فدان ، وفي منطقة النوبارية تم الزراعة 580 فدان ،و في محافظة البحيرة تم زراعة 17030 فدانا ، وفى محافظة كفر الشيخ تم زراعة 53.521 فدان وهى أعلى محافظات مصر فى الزراعة  وفى محافظة الغربية تم زراعة 8486 فدان.

واضافت البيانات أنه ‏في محافظة الشرقية تم زراعة 25,641 فدان  ، وفي محافظة بورسعيد تم زراعة 1525 فدان ، و بمحافظة الإسماعيلية تم زراعة 632 فدان و بمحافظة الدقهلية تم زراعة 32,675 فدان وفى محافظة دمياط تم زراعة 6859 فدان .

واشارت أنه فى ‏محافظة المنوفيه تم زراعة 1141 فدان ، كما تم  زراعة فدان واحد  في محافظة القليوبية بمدينة بنها  ،لافتة انه بلغ إجمالي مساحات زراعة الاقطان فى محافظات الوجه البحري نحو  148.891.5 فدان  ، منها 100 فدان أقطان متنوعة  و 1648 فدان أقطان فائقة الطول .

أما محافظات وجه قبلي فذكرت البيانات أنه تم زراعة 8439 فدان  بمحافظة الفيوم وفي محافظة بني سويف تم زراعة 3915 فدان و في محافظة المنيا تم زراعة 62 فدان فقط  ، وفي محافظة أسيوط  تم زراعة 1134 فدان ، و في محافظة الوادي الجديد تم زراعة 21 فدان فقط ، وأخيرا في محافظة سوهاج ثم زراعة 80 فدان

 وأوضحت أنه بلغ إجمالي مساحة الأقطان التي تم زراعتها في محافظات الوجه القبلي 13,651 فدانا ويصل إجمالي زراعة القطن على مستوى الجمهورية 162.542.5 فدان لمختلف الأنواع والتى يتم توريدها للمصانع وتصدير جزء منها.

 


زراعة القطن

مساحات زراعة القطن

الاقطان

القطن المصرى

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