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التعليم: تقدير العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة الخميس

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:12 م
التعليم: تقدير العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة الخميس الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان
كتب محمود طه حسين

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.
 
ووجه الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا.
 
وقال نائب الوزير، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يونيو 2020،  حرصًا على سلامة المقدرين.
 
وأضاف إن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين في أعمال التقدير، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المعلمين.
 
وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.
 
وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.
اجتماع التعليم (1)
اجتماع التعليم (1)

 

اجتماع التعليم (2)
اجتماع التعليم (2)

 

 

اجتماع التعليم (3)
اجتماع التعليم (3)

 

 

اجتماع التعليم (4)
اجتماع التعليم (4)

 

 

اجتماع التعليم (5)
اجتماع التعليم (5)

 


 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

تقدير الدرجات

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