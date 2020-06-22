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التضامن: من تقدم لحج الجمعيات له الحق الدخول فى قرعة العام المقبل دون طلبات

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:32 م
التضامن: من تقدم لحج الجمعيات له الحق الدخول فى قرعة العام المقبل دون طلبات أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أنه بعد إعلان وزراة الحج السعودية عن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، فان من تقدم هذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات الحج فسيكون له حق الدخول فى قرعة حج الجمعيات العام المقبل بدون تقديم آى طالبات مرة أخرى طالما ينطبق عليه الشروط الذى تم إعلانها، ولا يوجد عذر يمنعه عن الحج.
 
وأضاف أيمن عبد الموجود لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لم تجرى قرعة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية هذا العام بسبب أزمة كورونا، وإنما تلقت الطلبات فقط وبالتالي لم يتم تحصيل قيمة رسوم رحلة حج الجمعيات ممن تقدموا .
 
كانت وزراة الحج السعودية ، قد اعلنت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.
 
وقالت الوزارة فى بيانها، نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.
 
ونقلت وكالة أنباء السعودية، عن الوزارة أنه بناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمى، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.
 
وشددت الوزارة أن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.
 
 
 
 

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