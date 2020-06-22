"التضامن" تخطر المرشدين السياحيين بدراسة صرف دعم شهرى استثنائى لأعضائها

كتبت آية دعبس

تلقى حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، اليوم الاثنين، خطاب من وزارة التضامن الاجتماعى، لإخطاره بالإجراءات التى تتخذها الوزارة، فى ضوء الخطاب الذى كانت قد وجهته النقابة إلى رئيس مجلس الوزاراء فى 13 مايو 2020، حول تضرر 10 آلاف مرشد سياحى وأسرهم، من جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، فى خطابها: أنه جاري دراسة إمكانية صرف دعم إستثنائي من ميزانية تكافل وكرامة للمرشدين بشرط أن يكونوا مسجلين على قواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بواقع 500 جنيه شهريا، وتأجيل سداد إشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة على المرشدين السياحيين دون احتساب مبالغ إضافية وذلك حتى نهاية يونيو 2020.

وأضافت وزارة التضامن فى خطابها للمرشدين السياحيين: برجاء الإحاطة بأنه في ضوء أحكام المادة (4) من القانون رقم 4 لسنة 2020، بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد وما قرره مجلس الوزراء من تيسيرات للشركات العاملة في القطاعات المتاثرة، وهي 10 قطاعات منها قطاع شركات السياحة، فقد تقرر منح تيسيرات بشأن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي المنشآت السياحية ومن في حكمهم ومنهم المرشدين السياحين والذين ثبت تضررهم من أثار انتشار جانحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر ويعاد النظر في مدها لفترة أخري من عدمه في نهاية شهر يونيو 2020.

وطالبت الوزارة، نقابة المرشدين السياحيين، مدها بقواعد بيانات المرشدين السياحيين والبالغ عددهم 10 آلاف مرشد سياحي حتي يتسني دراسة صرف دعم استثنائي لهم.

من جانبه، وجه حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإصدار توجيهات للدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، للنظر فيما يعانيه المرشدين السياحيين، جراء أزمة كورونا.