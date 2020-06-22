التخطيط: الفاو أكد أن مصر تدير قطاع الحبوب بكفاءة للحفاظ على الأمن الغذائى

كتب أحمد حمادة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد آراء المؤسسات العالمية وإشادتها بكفاءة أداء الدولة المصرية، ولفتت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصريح منظمة الفاو بأن مصر تدير قطاع الحبوب بكفاءة للحفاظ على الأمن الغذائى، حيث أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) تقريرًا بالاشتراك مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، حول كفاءة مصر فى إدارة قطاع الحبوب بدءًا من عمليات الفحص الصحى للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك وأن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) أكد أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذت عدة إجراءات وترتيبات من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف، ما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير فى مراحل الإنتاج والتداول ما ساهم فى رفع الإنتاجية مع الجودة، بالإضافة إلى تبنى الدولة لمشروع الصوامع بهدف رفع كفاءة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد كل هذه الإجراءات وغيرها على الحبوب خاصة القمح أدت إلى تحسين كل المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك، الأمر الذى استحق إشادة المنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).

وأفاد التقرير أن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر، موضحًا أن الخبز البلدى من المكونات الرئيسية فى النظام الغذائى المصرى، كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذى يصنع من دقيق استخراج 82% سواء من القمح المحلى الذى تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد.