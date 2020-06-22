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البلالين عقاب كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:17 ص
البلالين عقاب كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية كيم جونج اون
كتب أحمد عرفة

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أعلنت كوريا الشمالية أنها جهزت ملايين المنشورات الدعائية المناهضة لجارتها الجنوبية وآلاف البالونات لإرسالها إلى كوريا الجنوبية فى عقاب ثأري للجارة الجنوبية، حيث أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخبر بعد إعلان كوريا الشمالية التجهيز لحملة ترويج منشورات معادية للجنوب ردّاً على إرسال منشورات معادية لنظام بيونج يانج عبر الحدود.

وبحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، يقف "فارون" من الشمال وراء إرسال تلك المنشورات التي تنتقد الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، لانتهاكه حقوق الإنسان وطموحاته النووية، وتُربط المنشورات عادة في بالونات توجّه إلى الشمال، حيث إن كوريا الشمالية تقوم بسلسلة استفزازات مقصودة بهدف تحصيل تنازلات من كلّ من سول وواشنطن.

وورد في تقرير نشرته وكالة أنباء كوريا الشمالية أنّ التجهيزات لأكبر لحملة توزيع منشورات ضد كوريا الجنوبية شارفت على الانتهاء، لافتا إلى أن مؤسسات نشر وطبع من جميع المستويات في العاصمة جهّزت 12 مليون منشور من جميع الأصناف.

وأوضح التقرير أنه تم إعداد أكثر من 3 آلاف بالون من جميع الأصناف قادرة على إيصال المنشورات إلى عمق كوريا الجنوبية، وتجمّدت العلاقات بين الكوريتين منذ أشهر عقب فشل قمّة في هانوي بين كيم والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي وتعثّرت القمّة بسبب خلاف حول طبيعة التنازلات التي يجب أن تقدّمها كوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.


أمريكا

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

كيم جونج اون

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