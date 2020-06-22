اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 01:06 ص
خالد صلاح
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البرازيل تسجل 50617 حالة وفاة بفيروس كورونا مع تفشى الوباء

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:05 ص
البرازيل تسجل 50617 حالة وفاة بفيروس كورونا مع تفشى الوباء اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت وزارة الصحة فى البرازيل، إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا فى البلاد تجاوز رسميا 50 ألف حالة فى حين تجاوز إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بكورونا فى ثانى أكثر الدول تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة يبلغ الآن مليون و85038 حالة إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها يوم السبت ، ويقول خبراء إن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.

 


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