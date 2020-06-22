البحرين تلغى عقوبة إسقاط الجنسية عن 13 متهما بتشكيل جماعة إرهابية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قضت محكمة التمييز بمملكة البحرين بقبول طعن 13 متهمًا في قضية تشكيل جماعة إرهابية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية الطاعنين إضافة إلى المحكوم عليهم ورفض ما عدا ذلك في الطعن بحسب صيحفة اليام البحرينية.

وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين بإدانة 24 متهمًا بتشكيل جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في العراق وإيران والشروع في قتل شرطة بإحداث تفجير، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 آخرين، وبسجن 3 متهمين لمدة 5 سنوات وبحبس متهم واحد 3 سنوات، فيما برأت متهمًا مما أسند إليه وأمرت بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعًا ومصادرة المضبوطات.​

الواقعة حسب أوراق القضية تتحصل في قيام المتهمين الأربعة الأوائل بإنشاء جماعة إرهابية تهدف إلى استهداف رجال الشرطة وقتلهم عن طريق استخدام العبوات المتفجرة، وقد تمكنوا من ضم المتهمين جميعًا عدا المتهم الثاني والعشرين إلى هذه الجماعة والمشاركة في أنشطتها، والعمل على تحقيق أهدافها، كما قام المتهمون الأربعة الأوائل بتسهيل سفر المتهمين من السابع وحتى الحادي والعشرين لتلقي التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين بالعراق وإيران، والاستفادة من هذه التدريبات في العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، وقد قام المتهمون «السادس، والسابع، والثامن،

والسادس عشر، والسابع عشر» بحيازة ونقل عبوات متفجرة ومواد تدخل في صناعتها تمهيدًا لاستخدامها في وقائع تفجير بهدف استهداف رجال الشرطة وقتلهم، وقام المتهم السابع عشر بنقل أسلحة وحيازتها لصالح هذه الجماعة، وقام المتهم العاشر بإمداد المتهم الثاني عشر بمبلغ مالي وعرض عليه فكرة استثماره بأحد المشاريع التجارية لتوفير مدخول دائم للجماعة، واستغلال المكان لعمل مخزن للأسلحة والمتفجرات فوافق على ذلك، واستلم من المتهم العاشر مبلغًا ماليًا يقدر بـ(5750) دينارًا، وقام بإدخال مبلغ (5000) دينار في حساب شركة والده وتوسيع حجم العمل بها وخصص نسبة من أرباحها تقدر بـ5% للإنفاق منها على الجماعة الإرهابية، كما قام المتهمان السادس والسابع باستهداف حافلة لرجال الشرطة وقتلهم بطريق الدرة حال قدومها من سجن جو، حيث قاما برصدها وقاما بزرع عبوة متفجرة وحال وصول حافلة الشرطة قاما بتفجيرها عن بعد ونتج عن ذلك إصابة 7 من رجال الشرطة، إلا أن الجريمة قد خاب أثرها لتدارك المجني عليهم بالعلاج.