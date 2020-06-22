البحرين تدرس إجراءات وضوابط العمالة الأجنبية للحد من انتشار كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قرر مجلس الوزراء البحرينى، تكليف لجنة معنية بدراسة الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا بدراسة المذكرة ورفع المرئيات بخصوصها إلى اللجنة التنسيقية، وفقا لصحيفة الوطن البحرينية.



ووجه رئيس الوزراء إلى النظر في الإسراع بتلبية الطلبات الإسكانية القديمة والمتأخرة للأهالي بالمناطق المختلفة في قرى ومدن البحرين وبخاصة تلك التي يتعذر فيها إنشاء مشاريع إسكانية، ووجه وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم لحصر تلك الطلبات وإدراج أصحابها ضمن المستفيدين من المشاريع الإسكانية الجديدة والمستقبلية.



ورأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.



كما أعرب مجلس الوزراء البحرينى عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية، مؤكداً المجلس أن أمن جمهورية مصر العربية كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربي.