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الإمارات.. تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 45,303

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:06 م
الإمارات.. تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 45,303 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة فى الامارات، اليوم الاثنين، عن تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والإجمالى يصل إلى 45,303 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

فيما بدات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات بإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد لموظفي حكومة عجمان، بداية من الأمس بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية ويأتي اجراء الفحوصات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار كورونا.وفق البيان الإماراتية.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي – عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و الشيخ عمار بن حميد النعيمي – ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لموظفي حكومة عجمان حرصاً على سلامة الموظفين في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

 

 


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