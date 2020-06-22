الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار الشامل فى اليمن

كتب محمد سعودي

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى الاستقرار في اليمن، مرحبة أيضا باستجابة الحكومة والمجلس الانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل.

وغرد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة علي جهودها الحثيثة للتوصل الي الاستقرار في اليمن الشقيق، وكل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف اطلاق النار الشامل، تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا".

الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة علي جهودها الحثيثة للتوصل الي الاستقرار في اليمن الشقيق، وكل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف اطلاق النار الشامل، تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 22, 2020

من ناحية أخرى، رحب المجلس الانتقالى فى اليمن، بوقف التصعيد في محافظات الجنوب اليمنية، مشيدا بدور التحالف بقيادة السعودية في دعم السلام، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة (سقطرى) ومحافظة (أبين)، فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف اطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة (سقطرى) ووقف إطلاق النار في (أبين) وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي.

وبين العقيد المالكي أن التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة، مؤكداً أن التحالف يقف دائما إلى جانب اليمن وشعبه ومستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في (أبين) لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات ، كما أن التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن و لتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.