اليوم السابع
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الإسكان: تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحمول‬

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:14 ص
الإسكان: تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحمول‬ المهندس ممدوح رسلان
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدء تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق الشركة القابضة علي الهاتف المحمول (125-HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل أندرويد  و IOS.‬
 
‫وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن التطبيق يتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي وذلك لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء)، مضيفاً أنه جارٍ العمل على إضافة هذه الخدمة لباقي الشركات تباعاً، وذلك لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوي الجمهورية.‬
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‫وأضاف رئيس الشركة القابضة أن تطبيق الهاتف المحمول 125-HCWW، يتيح عدة مزايا أخري من أهمها، إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بجانب إمكانية تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، وكذا التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة، وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، وطبقاً للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.‬
 
‫وعن كيفية استخدام التطبيق لسداد الفواتير، قال المهندس أحمد بركات، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة: إن تحميل تطبيق 125 متاح مجانا على الهاتف المحمول، ويقوم المواطن بإنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، ثم اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الالكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به، ومن ثم يظهر له قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن تحميل البرنامج من الرابط الإلكتروني:‬
‏‫https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live‬
‫أو الرابط:‬
‏‫https://itunes.apple.com/eg/app/%D9%A1%D9%A2%D9%A5/id1431089961?mt=8 ‬

وزاره الاسكان

شركات المياه

الدفع الالكترونى

عدادات المياه

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