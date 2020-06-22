الإسكان تستعد لطرح أكبر قرعة أراضى بعدد من المدن الجديدة خلال أيام

كتب أحمد حسن

تستعد وزارة الإسكان، لطرح أكبر قرعة أراضى جديدة، بعدد من المدن الجديدة ، خلال أيام، والتي ستشمل قرعة أراىض مميزة وأكثر تميزا، في أكثر من مدينة جديدة منها القاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، ومدن أخرى.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الطرح الجديد سيكون عبارة عن أراضى سكنية عمارات وفيلات، والحجز سيكون إلكترونى بنظام أسبقية الحجز، لافتة إلى أن أسعار الأراضى ستكون قريبة من الأسعار السابقة في القرعة الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الإسكان، تسعى للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وظاهرة السمسرة التى ساهمت فى ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية بشكل كبير، وذلك من خلال العمل على طرح أكثر من قرعة تتضمن أراضى ووحدات سكنية، وخلافة.

وأكدت المصادر، أن خطة الوزارة تشمل طرح عدد ضخم من قطع الأراضى، والوحدات السكنية، موضحاً أن وزارة الإسكان مستمرة، من خلال الهيئة فى سياسة طرح الأراضى، للمواطنين والمستثمرين، لتحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ رغبة المصريين فى التملك، وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.