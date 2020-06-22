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الأوقاف: انتحال صفة العمل بالوزارة يثبت كذب وهشاشة العناصر المتطرفة

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:07 م
الأوقاف: انتحال صفة العمل بالوزارة يثبت كذب وهشاشة العناصر المتطرفة وزير الاوقاف محمد مختار جمعة
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف أن احتراف عناصر الجماعة الإرهابية الكذب والانتحال فاق الحدود، ووصل حد التضليل بانتحال صفة إمام وخطيب، هو ما فعله المدعو حسين محمد حنفي عطا بركات , والذي حرر ضده المحضر رقم (2193)، أو ادعاء العمل لدى وزارة الأوقاف لإيهام العامة بأنه خطيب بها كذبا وافتراء , وهو ما تحرر به المحضر رقم (1447) بتاريخ 18/6/2020م ضد المدعو / أحمد محمود بديع فضا، ما يثبت مذب وهشاشة العناصر المتطرفة.
 
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يؤكد احتراف تلك العناصر للكذب والاحتيال والتدليس، ويتطلب من المجتمع كله وقفة جادة لكشف زيف وزيغ وبهتان تلك الجماعات والعناصر الضالة لكشف شرها عن المجتمع .
 
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت فى بيان اليوم عن قيام مديرية أوقاف الجيزة بتحرير المحضر الإداري رقم (2193) لسنة 2020م بقسم شرطة أبو النمرس ضد المدعو/ حسين محمد حنفي عطا بركات لانتحاله صفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، وتبنيه فكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، علمًا بأن المدعو لا ينتمي إلى وزارة الأوقاف أو أي جهة تابعة لها.
 
 

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الأوقاف

اخبار مصر

أئمة

انتحال صفة

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