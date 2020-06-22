الأمن البريطانى: الليبى المشتبه به فى حادث ريدينج أكد دوافعه الإرهابية

كتب سمير حسنى

كشف الأمن البريطاني الاثنين، أن التحقيق مع الليبي المشتبه به في حادث ريدينج خيرى سعد الله أكد دوافعه الإرهابية، جاء ذلك نقلا عن العربية، فى غضون ذلك شهد موقع حادث الطعن الذى وقع بمدينة ريدنج البريطانية، تواجد أمنى مكثف من عناصر الشرطة البريطانية، كما أقامت الشرطة طوقا أمنيا فى مكان الحادث حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، التى تجريها شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا.

وكان مصدر أمنى ببريطانيا، إن ليبيا يبلغ من العمر 25 عاما، ويدعى خيرى سعد الله، هو الذى اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين فى بلدة ريدينج بإنجلترا.