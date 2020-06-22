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الأمن البريطانى: الليبى المشتبه به فى حادث ريدينج أكد دوافعه الإرهابية

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:54 ص
الأمن البريطانى: الليبى المشتبه به فى حادث ريدينج أكد دوافعه الإرهابية الشرطة البريطانية
كتب سمير حسنى

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كشف الأمن البريطاني الاثنين، أن التحقيق مع الليبي المشتبه به في حادث ريدينج  خيرى سعد الله أكد دوافعه الإرهابية، جاء ذلك نقلا عن العربية، فى غضون ذلك شهد موقع حادث الطعن الذى وقع بمدينة ريدنج البريطانية، تواجد أمنى مكثف من عناصر الشرطة البريطانية، كما أقامت الشرطة طوقا أمنيا فى مكان الحادث حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، التى تجريها شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا. 

وكان مصدر أمنى ببريطانيا، إن ليبيا يبلغ من العمر 25 عاما، ويدعى خيرى سعد الله، هو الذى اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين فى بلدة ريدينج بإنجلترا.
 
وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت منذ قليل، عن أن حادث الطعن الليلة الماضية فى ريدينج عمل إرهابى، ووفقا لنبأ عاجل أوردته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا ستتولى التحقيق فى الحادث.
 
 
 

الشرطة البريطانية

حادث ريدنج

طعن

خيري سعد الله

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